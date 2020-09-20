Башкирию накроет тыловая часть циклонического вихря: ожидаются заморозки

Правда снег растает очень быстро и превратится в грязные лужи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башгидрометцентре рассказали, стоит ли жителям Башкирии ожидать потепления на следующей неделе. Печальные новости: в республику идут заморозки. Еще в минувшую субботу было тепло и относительно сухо, как в воскресенье зарядили дожди, а столбики термометров упали на несколько отметок. А все дело в циклоническом вихре, который активно раскручивается над Южным Уралом – отсюда и дожди, и ветреная погода. А вот уже в понедельник Башкирию накроет тыловая часть этот циклонического вихря, откуда поступает арктический воздух. Именно поэтому синоптики прогнозируют в начале недели и мокрый снег, и гололедицу на дорогах. Средняя температура воздуха ночью составит всего +1; +6. Днем потеплеет только до +6; +11, также стоит приготовиться к шквалистым порывам северо-западного ветра.

В Уфе также будет пасмурно, холодно и ветрено. Термометры днем покажут всего +5; +9 градусов, ветер усилится до 6-15 метров в секунду, так что запасайтесь теплыми вещами и горчим чаем, чтобы окончательно не продрогнуть.