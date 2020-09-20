Лучший игрок матча Уфа-ЦСКА Александр Беленов эмоционально выразился после поражения Фото: Рустем АХУНОВ

После поражения в матче, в котором его признали лучшим игроком, голкипер «Уфы» Александр Беленов высказался о составе команды.

Любопытно, что ранее уфимский клуб стал лучшей командой РПЛ по трансферному балансу по версии авторитетного портала Transfermakt. Говоря простым языком – руководство «Уфы» зарабатывает на трансферной политике в 4 раза больше, чем тратит. Так, перед началом сезоны ряды «горожан» покинули Остон Урунов (сейчас играет в «Спартаке») и Даниил Фомин (в московское «Динамо»).

После поражения от ЦСКА Александр Беленов в прямом эфире «Матч ТВ» рассказал о кадровых проблемах своего клуба.

- ЦСКА забили, а мы нет. Поэтому и проиграли. В атаке не получилось создать проблемы сопернику. Можно посмотреть, кто от нас ушел, а кто пришел. Нам нужны футболисты хорошего уровня. Надеемся, что руководство республики нас не бросит, - заявил голкипер.

К слову, главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев во время пресс-конференции тактично ушел от вопроса с кадрами в клубе.

- Трансферы? Я работаю с теми игроками, которые есть. У меня есть игроки, с которыми мы пытаемся играть. Так что этот вопрос не ко мне, - отрезал наставник команды.