«Все ругаются, толкаются, дерутся»: жители Башкирии пожаловались на нехватку автобусов

Люди толпятся в ожидании автобуса в окружении луж и разбитого асфальта. Фото: соцсети

Жители Давлеканово в социальных сетях пожаловались на нехватку междугородних автобусов. Так местная жительница обратилась к властям с просьбой обратить внимание на проблему.

- Не хватает автобусов, люди часами стоят и ждут один автобус. Сын-студент не может в Уфу уехать. Все ругаются, толкаются и дерутся, чтобы только в автобус залезть, - возмущается женщина.

В комментариях местные жители присоединились к обсуждению и попросили местные власти решить волнующий вопрос, потому что скоро зима, дожди и холода, поэтому толпиться на морозе в ожидании автобуса никому не хочется. Хотя некоторые нашли выход и предложили всем желающим ездить на электричках, уж там-то точно всем места хватит, да и прибывают они без опозданий.