Гончаренко прокомментировал будущее отсутствие Марадишвили в матче с «Локомотивом» Фото: Рустем АХУНОВ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал будущее отсутствие полузащитника Константина Марадишвили в матче с «Локомотивом» после игры с «Уфой».

Дело в том, что российский полузащитник получил «горчичник» уже на 19 минуте игры в Уфе. Учитывая прошлые нарушения, он пропустит следующий матч против московского «Локомотива» 27 сентября. Ситуацию прокомментировал Виктор Гончаренко.

- Отсутствие любого футболиста – проблема. Но имея такую широкую скамейку, пенять на отсутствие футболистов не стоит. У нас есть Бистрович, который сегодня забил гол, Дзагоев. Каким-то образом мы компенсируем это.