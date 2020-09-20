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Гончаренко прокомментировал будущее отсутствие Марадишвили в матче с «Локомотивом»

Полузащитник получил слишком много желтых карточек
Рустем АХУНОВ
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Гончаренко прокомментировал будущее отсутствие Марадишвили в матче с «Локомотивом»

Гончаренко прокомментировал будущее отсутствие Марадишвили в матче с «Локомотивом»

Фото: Рустем АХУНОВ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал будущее отсутствие полузащитника Константина Марадишвили в матче с «Локомотивом» после игры с «Уфой».

Дело в том, что российский полузащитник получил «горчичник» уже на 19 минуте игры в Уфе. Учитывая прошлые нарушения, он пропустит следующий матч против московского «Локомотива» 27 сентября. Ситуацию прокомментировал Виктор Гончаренко.

- Отсутствие любого футболиста – проблема. Но имея такую широкую скамейку, пенять на отсутствие футболистов не стоит. У нас есть Бистрович, который сегодня забил гол, Дзагоев. Каким-то образом мы компенсируем это.

Футбол