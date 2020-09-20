Евсеев о матче Уфа-ЦСКА: «Есть вопросы к тем, кто выходит на замену» Фото: Рустем АХУНОВ

У главного тренера «Уфы» Вадим Евсеева есть вопросы к игрокам, выходившим на замену в матче против ЦСКА.

Напомним, что 20 сентября уфимский клуб с минимальным счетом уступил московской команде на своем поле. После встречи двух команд главный тренер «Уфы» рассказал, что у него есть вопросы к некоторым игрокам своего клуба.

- Есть вопросы к людям, кто выходит на замену. Если у нас будет играть один человек, то это не команда. Все едины, - заявил Евсеев.

Также главный тренер отметил, что хочет увидеть от выходящих в конце матча «свежих» игроков больше активности и агрессии.