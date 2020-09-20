«Ведут себя аморально!»: уфимцы пожаловались на заброшенное здание, где поселились бомжи

Местные жители каждый день наблюдают как молодежь или бомжи распивают алкоголь и горлопанят под окнами. Фото: соцсети

Уфимцы пожаловались на заброшенное недостроенное здание, в котором собираются разные подозрительные личности. Недострой расположился между домами 43/5 и 37/5 по проспекту Октября и доставляет серьезное неудобство местным жителям.

- Здание никем не используется. Все время собираются молодежь, бомжи и распивают спиртные напитки, ведут себя аморально. Днём малые дети пытаются проникнуть в помещение и могут получить травмы, - возмущается уфимец Руслан В.

Мужчина оставил свою жалобу на странице Радия Хабирова в социальных сетях, уточнив, что уже неоднократно пытался найти собственника здания, чтобы навести там порядок, но это ни к чему не привело. В итоге местные жители попросили власти вмешаться в ситуацию и заставить владельца недостроя закончить строительство или огородить территорию.

На жалобу оперативно отреагировали в администрации Советского района: там пообещали разобраться в ситуации и принять необходимые меры.