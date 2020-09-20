За сутки в Башкирии число зараженных коронавирусом увеличилось на 33 человека

Состояние всех госпитализированных пациентов оценивается как удовлетворительное Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минздрав Башкирии озвучил новые оперативные данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Так, за сутки в лабораториях выявлено 33 новых случая заболевания ковидом, а общее число инфицированных в республике увеличилось до 8417 человек. В стационарах в настоящий момент находятся 32 пациента, состояние всех оценивается как удовлетворительное, а вот тяжелых или подключенных к ИВЛ пациентов в клиниках нет.

Количество смертельных случаев в Башкирии по-прежнему составляет 34 человека. Напомним, что вчера стало известно о двух новых жертвах вируса – 49-летней уфимке с почечными кистами и хроническим панкреатитом и 66-летней жительнице Стерлитамака, страдающей инсулинозависимым сахарным диабетом и ожирением.

- Что касается выздоровевших, то за сутки выписано 11 человек, а всего число вылечившихся составляет 7882 человек, - добавили в пресс-службе ведомства.