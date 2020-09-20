В Уфе появился новый арт-объект, который уже вызвал скандал в соцсетях

Фото: Кристина Абрамичева

Вчера в Уфе возле Гостиного двора открылся новый арт-объект – уникальная стела, посвященная правам человека. На стеле изображен знаменитый Витрувианский человек Леонардо да Винчи, а также выдержки из Всемирной декларации прав человека. Стела открылась в рамках фестиваля «Город прав-2020», который проходил в Уфе с 18 по 20 сентября, а инициатором проекта стал Валериан Гагин – участник СПЧ при главе Башкирии и совладелец уфимской галереи современного искусства «Облака».

- Душа радуется, когда видишь в Уфе новый стильный городской объект! Между прочим, первый такой в России! А по миру есть еще несколько таких, в том числе, возле ЕСПЧ в Страсбурге, - отметила уфимская общественница Кристина Абрамичева.

Правда, не обошлось и без эксцессов. Некоторые пользователи соцсетей нашли ошибку в надписях на стеле – вместо «раса» было написано «расса». Разгорелся горячий скандал по поводу грамотности организаторов проекта, впрочем, Валериан Гагин поспешил всех успокоить – конечно же, ошибка будет исправлена в самое ближайшее время.