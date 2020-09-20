В Башкирии в ночном пожаре погибла женщина

Фото: МЧС по РБ

Ночной пожар в селе Ильина поляна, что в Благовещенском районе унес жизнь пожилой женщины. Огонь вспыхнул ночью в трехкомнатной квартире в стареньком одноэтажном кирпичном домике, где проживала одинокая пенсионерка 1937 года рождения. Соседи, почуяв запах гари, вызвали пожарных, но было слишком поздно. Тело погибшей пенсионерки обнаружили позже спасатели, когда проливали обугленные завалы.

Из-за чего вспыхнул пожар, из-за неисправной электропроводки или неосторожного обращения с огнем, сейчас предстоит выяснить следователям и дознавателям МЧС России.