В Башкирию придут проливные дожди и выпадет первый снег

Погода вряд ли порадует в ближайшие дни жителей Башкирии Фото: Иван ВИСЛОВ

В Башкирии на дворе еще только сентябрь, но погода уже не радует. Вместо бабьего лета в республику пришли дожди и сильный ветер. Так, по прогнозам синоптиков первый рабочий день недели начнется с кратковременных, но сильных дождей, а местами – и со снегом. Водителей просят быть максимально осторожными, поскольку на дорогах может быть гололед. Также ожидается умеренный северо-западный ветер, порой усиливающийся до шквалистого.

Тепла ждать также не приходится. Средняя температура воздуха ночью составит всего +2; +7, днем воздух немного прогреется до +10, так что доставайте теплые куртки и непромокаемую обувь.