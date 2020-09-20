В Минздраве Башкирии рассказали, когда коронавирус особенно опасен для беременных женщин

Все беременные женщины должны обязательно сдать анализ на коронавирус перед поступлением в роддом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республиканском Минздраве рассказали, опасен ли коронавирус для беременных женщин, в каких случаях он протекает особенно тяжело, и есть ли риск для плода. Как передает издание UfacityNews.ru, у беременной женщины сильно повышен риск заразиться вирусными и остро-респираторными заболеваниями, потому что ее иммунная система из-за беременности ослаблена. Но больше всего опасности тяжелого течения ковида подвержены беременные с хроническими болезнями органов дыхания, сердца и сосудов, почек и печени, а также женщины, страдающие повышенным давлением или сахарным диабетом. Также в эту группу входят беременные с ожирением и принимающие иммуносупрессоры при онкологических заболеваниях.

За все время эпидемии в Башкирии коронавирусом переболели 233 беременные женщины – все они в настоящее время уже выздоровели. При этом, как отмечают медики, у них далеко не всегда повышалась температура, а поражение легких происходило почти бессимптомно. При этом вирус может серьезно отразиться на здоровье плода – у него может развиться кислородное голодание.

- Передача коронавируса от матери ребёнку во время беременности маловероятна, но после рождения новорождённый может быть инфицирован после контакта с коронавирусноположительным человеком. На сегодняшний день таких случаев не зарегистрировано, - уточнили врачи.