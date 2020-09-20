В Башкирии в жуткой аварии с фурой погибла семья с двумя маленькими детьми

От иномарки осталась груда развороченного металла. Фото: региональная Госавтоинспекция

Жуткая авария, унесшая жизнь целой семьи с маленькими детьми, произошла накануне поздно вечером в Белорецком районе Башкирии. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, все случилось около 23.00 часов на 151 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк: там «Фольксваген Поло» буквально залетел под встречную фуру «Ман», после чего искореженную иномарку отбросило в кювет.

В «Фольксвагене» находилась семья: водитель, его 27-летняя супруга, а также дети пяти и восьми лет получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались до приезда скорой помощи.

Фото: региональная Госавтоинспекция

Из-за чего произошло столкновение – непогоды, плохой дороги, нарушения правил дорожного движения – сейчас выясняют сотрудники полиции. Ведется разбирательство.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибшей семьи.