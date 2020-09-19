Мошенники оформили на жительницу Башкирии кредиты на 600 тысяч рублей

Женщина призналась, что знала о подобных схемах аферистов, но не думала, что станет их жертвой Фото: Анастасия Осипова

Жительница Белорецка помогла мошенникам обогатиться на 600 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, сначала 40-летней женщине позвонил некий "сотрудник банка". Он объяснил, что от ее имени кто-то пытается оформить кредит. Чтобы отменить операцию, ей нужно было лишь продиктовать свои паспортные данные, номер банковского счета и рассказать о сотрудничестве с другими банками, если таковые имеются.

Горожанка послушно выполнила все указания и потом еще несколько дней принимала звонки от других "банков", которые тоже, по их словам, спасали ее от незаконных операций по карте.

После всех действий обнаружилось, что на женщину оформили кредиты в трех разных банках на сумму почти в 600 тысяч рублей.

В МВД по Башкирии рассказали, что женщина знала о подобных схемах, но не думала, что станет их жертвой. Возбуждено дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".