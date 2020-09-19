В селе Башкирии неизвестное животное передушило всех кур

Жители села Пономаревка в Бирске несколько месяцев страдают от набегов неизвестного животного. Ночной визитер разоряет курятники и убивает домашнюю птицу. Большинство сельчан уверены, что во всем виновата рыжая охотничья собака, которую хозяин отпускает ночью гулять.

- Нынче два раза у нас во дворе была, перерыла все, но к курам попасть не смогла. У этой собаки есть безответственный хозяин. Собака явно охотничья. Пусть хозяин ответит, - пишет в городском сообществе возмущенная местная жительница Гузель Д..

В комментариях ей вторят другие пострадавшие сельчане. Многие после посещения животного лишились десятков кур.

Однако нашлись и те, кто утверждает, что собака не могла так разорить курятники.

- Собака не оставляет целыми тушки, она их как минимум порвет, знаю на живом примере, это лисица у вас орудует, - уверена подписчица Светлана С.

Некоторые полагают, что в Пономаревке орудует даже не лисица, а хорек. Но кто бы ни был загадочным хищником, его остановят капкан и закрытые двери сарая, считают большинство местных жителей.