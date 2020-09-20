«Плачут и молят о воде и еде»: уфимцев напугали жуткие звуки из подвала

Тревогу забила бабушка, которая каждый день кормила хвостатых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Восемь кошек и котят оказались замурованы в подвале дома №88/1 по проспекту Октября в Уфе. Сообщение с призывом помочь освободить несчастных животных появилось накануне в одном из городских пабликов.

По словам автора поста, тревогу забила бабушка, которая каждый день кормила хвостатых. Вот уже больше пяти дней пожилая женщина не может до них добраться.

- Кошки кричат и плачут, и молят о воде и еде. Как оказалось, их закрыли на смерть от голода и жажды еще 5 дней назад, - говорится в сообщении. - Пока вы едите и спите, в страшных муках бьются о закрытые окна продухов маленькие животные, вес которых всего 3-4 кг, умоляя о помощи, у которых нет рук и голоса постоять за себя!

Стоит отметить, что на призыв автора в комментариях откликнулось несколько горожан. Смогли ли они помочь кошкам, пока не ясно.