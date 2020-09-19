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Радий Хабиров обвинил экс-мэра Уфы в транспортных проблемах

Глава Башкирии полагает, что дорожная ситуация в городе существенно улучшилась за последние пару лет
Анастасия КУЗНЕЦОВААнастасия КУЗНЕЦОВА
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По словам Хабирова, из 3000 «ржавых "ПАЗов"» на улицах столицы Башкирии остались лишь около 500

По словам Хабирова, из 3000 «ржавых "ПАЗов"» на улицах столицы Башкирии остались лишь около 500

Радий Хабиров раскритиковал экс-мэра Уфы Ирека Ялалова. По мнению главы Башкирии, именно действующий сенатор от Башкирии виноват в транспортных проблемах города. Об этом Хабиров заявил в интервью Business FM, отвечая на вопрос о ходе транспортной реформы.

- Я встретил мощное противодействие тех же коммерческих перевозчиков, которые хотят на своих автобусах ездить еще лет 20. Я считаю, что тот человек, который допустил это в Уфе, ее предыдущий руководитель, такой, красивый наш сенатор – это позор для города, - заключил глава региона.

Радий Хабиров полагает, что сейчас дорожная ситуация в городе улучшилась. По его словам, из 3000 «ржавых "ПАЗов"» на улицах столицы Башкирии остались лишь около 500-600, остальные сменили автобусы на метане, вдобавок появилась карта "Алга".

- Я на самом деле горжусь этой реформой, ее просто до конца не довели, но прекрасно доведут. Я этот Техас остановил, - считает Хабиров.

В беседе была затронута также проблема пробок. По словам главы Башкирии, она встала особенно остро из-за "беспрецедентного объема работ" на улицах. Напомним, и сейчас в центре города ремонт идет сразу на трех участках.

- Но все-таки это другая история. Другая часть работы, не совсем связанная с транспортом, - прокомментировал вопрос о пробках Хабиров.