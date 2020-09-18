В ряд районов Башкирии неожиданно запретили въезжать без спецпропусков Фото: Михаил ПАТЛИС

Глава Башкирии Радий Хабиров снова ужесточил указ о повышенной готовности в республике из-за коронавируса. Согласно новым положениям, в республику теперь запрещен въезд жителям России и иностранцам, у которых нет специального на то разрешения или пропуска, или которые там не проживают.

Ограничение касается не всей республики, а отдельных ее городов и районов – Кумертау, Салавата, Илишевского, Ишимбайского, Мелеузовского, Куюргазинского и Туймазинского районов. За выполнением новых условий будут пристально следить сотрудники МВД и внутренних войск.

Напомним, что последние изменения в указ о повышенной готовности Радий Хабиров вносил буквально несколько дней назад. Согласно новым поправкам закрытый режим из-за коронавируса в социальных учреждениях продлится минимум 15 октября, а также зарубежные поездки для чиновников теперь будут строго регламентированы.