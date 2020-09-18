Матч «Салавата Юлаева» и «Куньлунь» не покажут по ТВ

Руководитель ГТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов сообщил, что матч выездной матч «Салавата Юлаева» и «Куньлунь Ред Стар» не покажут по ТВ.

Как объяснил медиаменеджер, недоразумение произошло из-за того, что китайский клуб в условиях пандемии «переехал» в Подмосковье и там не обеспечили телепроизводство.

- Другими словами, профессиональных телекамер на игре не будет, сигнал в Уфу подавать неоткуда, - рассказал Зарафутдинов.

Известно, что представители ГТРК уже пожаловались в руководство КХЛ с просьбой объяснить, по чьей вине фанаты хоккея из Башкирии остались без прямой трансляции игры.

Также в телекомпании принесли извинения всем болельщикам, которые не смогут посмотреть матч на канале БСТ.