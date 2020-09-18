В Башкирии прикрыли подпольное казино

Фото: МВД по РБ

В Нефтекамске сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность преступной группы из 15 человек, которые организовали подпольное казино. Как выяснилось, под эти цели было арендовано несколько помещений на улице Карла Маркса и Дзержинского, где и работали нелегальные игровые клубы. Для конспирации их адреса менялись каждый месяц. Оперативники обыскали и квартиры предполагаемых организаторов, где обнаружили банковские карты, игровое оборудование, игровые консоли, черновики с планом казино, а также деньги в размере 85 тысяч рублей.

В итоге Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Также проверяется возможное нарушение по статье «Нарушение авторских прав». Кассиры и охранники подпольных казино не стали отрицать очевидное и чистосердечно во всем признались, а также выдали организатора подпольных игровых клубов. Им оказался 54-летний житель Нефтекамска, а вести нелегальный бизнес ему помогал 25-летний местный житель, который также работал администратором в этих казино.

- Сейчас фигурантам дела предъявлено обвинение по незаконной организации и проведению азартных игр, совершенные организованной группой. Оба они находятся под домашним арестом, - добавили в пресс-службе ведомства.