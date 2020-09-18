В Башкирии грибник в лесу наткнулся на человеческий череп

Фото: архив "КП-Уфа"

Страшную находку на днях обнаружил грибник в Зилаирском районе, отправившийся в лес за 10 километров от Зилаира. На тихую охоту мужчина приехал из Оренбургской области, из Орска, но вместо опят и подберезовиков 52-летний грибник в кустах нашел человеческий череп. Неподалеку обнаружились и другие кости, поэтому перепуганный мужчина немедленно сообщил о своей находке в полицию.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», человеческие останки были направлены на судмедэкспертизу. Экспертам предстоит определить причину смерти (насильственная или нет) и личность скончавшегося человека. Очевидно, кости лежали тут не первый год, пока даже неизвестно кому они принадлежат – мужчине или женщине.