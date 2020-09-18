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Экономика

В Башкирии наблюдается рост рынка долевого строительства

Об этом сообщает региональное управление Росреестра
Павел КРАЙНОВ
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Долевое строительство вновь показывает уверенный рост

Долевое строительство вновь показывает уверенный рост

Аналитики регионального управления Росреестра выяснили, что рынок долевого строительства в Башкирии вновь показал уверенный рост. По данным специалистов, в июле 2020 года в республике заключили 1450 договоров долевого строительства, а в августе уже 1863. Если сравнивать с аналогичным периодом в 2019 году, то количество желающих вложиться в долевое строительство возросло.

Однако в Росреестре по Башкирии отмечают, что общее количество договоров на долевое строительство в январе-августе этого года снизилось на 27% по сравнению с годом прошлым. Тогда за восемь месяцев дольщиками стали 13156 человек, а к августу этого года новые договоры заключили лишь 9594 человека. Резкое падение связано, прежде всего, с последствиями пандемии коронавируса. Как отмечают эксперты, с июля ситуация стала выравниваться.