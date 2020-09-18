Число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 8350 человек

Все госпитализированные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии Фото: Артем КИЛЬКИН

В Минздраве Башкирии рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе. Так, по последним данным за сутки в республике зарегистрировано 33 новых случая инфицирования, а общее число зараженных достигло 8350 человек. При этом в ведомстве отмечают, что состояние всех пациентов удовлетворительное или средней тяжести. Тяжелых или подключенных к ИВЛ пациентов в больницах нет, а абсолютное большинство (464 против 29) и вовсе лечатся амбулаторно.

Что касается новых жертв вируса, то их число по-прежнему составляет 32 человека. Количество выздоровевших напротив неуклонно растет: +48 за последние 24 часа и 7825 человек за все время эпидемии в регионе.

- Также в республике было зафиксировано 116 новых случаев внебольничной пневмонии, а выписано пациентов с таким диагнозом – 86, - добавили в пресс-службе ведомства.