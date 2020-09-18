В Башкирии хотят создать должность главного архитектора

В Башкирии хотят создать должность главного по всей республике архитектора.

Напомним, что сейчас должности главных архитекторов существуют в муниципалитетах. Например, в Уфе на этом посту трудится Олег Байдин. Однако новый премьер-министр Башкирии Андрей Назаров посчитал, что этого недостаточно. Было решено создать должность архитектора, который будет отвечать за всю республику.

- Человек на этот пост не подобран, хотя есть несколько вариантов. В любом случае, такая должность появится, - передает слова Назарова портал «Ufatime».

Чиновник заявил, что человек на должности главного архитектора должен быть причастен ко всем проектам. Назаров подчеркнул, что ему хочется видеть человека с подобными компетенциями в своей команде.