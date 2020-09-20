Житель Башкирии устроил пьяный дебош в мурманском аэропорту

В итоге пьяного дебошира из аэропорта увезли в отделение полиции Фото: "КП" Архив

В неприятную ситуацию попал 26-летний житель Стерлитамака в тысячах километрах от дома. Мужчина возвращался из Мурманска на родину, и должен был сделать пересадку в Москве, но в ожидании своего рейса перебрал с алкоголем и прямо в зале ожидания аэропорта устроил пьяный дебош. Как сообщает «КП-Мурманск» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте УМВД по Северо-Западу, молодой человек не осознавал, где находится, осыпал нецензурной бранью окружающих, шатался и едва не падал, распространяя стойкое спиртовое амбре вокруг себя. На просьбы остановиться и успокоиться, хулиган никак не реагировал, поэтому в дело пришлось вмешаться полицейским.

- В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», «Мелкое хулиганство» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», - уточнили в пресс-службе ведомства.