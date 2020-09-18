Маски-шоу возвращаются: в Уфе силовики в балаклавах опечатали гостиницу, выгнав на улицу гостей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подозрительный инцидент произошел на днях в Уфе: в одну из гостиниц неожиданно завалился отряд силовиков в балаклавах, выгнали постояльцев на улицу, после чего оцепили здание и обнесли его сигнальной лентой. Поводом для столь решительных действий оказалась вовсе не учебная тревога и звонок о мине в здании. Дело в том, что в отношении собственника отеля было возбуждено исполнительное производство, и сейчас идут судебные разбирательства, но никакого решения еще не было принято.

Как рассказал на своей странице в соцсетях Уполномоченный по защите прав предпринимателей Флюр Асадуллин, к нему за помощью обратилась владелица гостиницы. Флюр Асадуллин посоветовал взбудораженной женщине успокоиться и пообещал разобраться в проблеме в кратчайшие сроки.

- Главная цель: отстаивание прав предпринимателя в рамках существующего законодательства, - подчеркнул Флюр Асадуллин.