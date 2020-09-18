В Башкирии установят дорожные видеокамеры на 1,17 млрд рублей

До конца 2020 года в республике должны появиться 224 новых видеокамеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Башкирии готовы заплатить за аренду дорожных видеокамер 1,17 млрд рублей. Тендер по поиску подрядчика был опубликован накануне . В соответствии с документацией, новые комплексы фотовидеофиксации должны будут появиться на дорогах местного и регионального значения.

В тендерной документации говорится, что до конца 2020 года в республике должны появиться 224 новых видеокамеры. Государство возьмет их в аренду на 60 месяцев, а затем они перейдут в собственность республики. Документы на участие в тендере можно подать в Транспортную дирекцию республики до 6 октября. Электронный аукцион должен состояться 8 октября.