Житель Башкирии застрелил на охоте брата и уснул в кустах

Фото: Рустем Ахунов

На днях в Архангельском районе Башкирии произошла семейная трагедия. Младший брат застрелил из дедушкиного ружья старшего. Сейчас 21-летний парень задержан, его обвиняют в убийстве. По данным МВД по Башкирии, инцидент произошел на берегу реки Лемеза, близ деревни Верхний Фроловский.

В тот роковой день родные браться отправились на охоту вместе с товарищами. Вечером они стали злоупотреблять спиртным и между родственниками возникла ссора. Младший схватил ружье, доставшееся им от дедушки, и выстрелил в сторону старшего. Как выяснилось, мужчина погиб.

- Приятели отобрали у него оружие, и отправилась в деревню за помощью. В этот момент подозреваемый уснул неподалеку в кустах. Здесь его и обнаружили полицейские, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сейчас молодой человек находится под стражей. Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Следователи совместно с сотрудниками полиции продолжают проводить комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - пояснили в СКР по Башкирии.