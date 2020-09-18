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Экономика

Глава Башкирии рассказал насколько подорожает стоимость вывоза мусора

Радий Хабиров заявил о завершении первого этапа мусорной реформы
Павел КРАЙНОВ
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Также Радий Хабиров подчеркнул, что за сентябрь тарифы остались прежними

Также Радий Хабиров подчеркнул, что за сентябрь тарифы остались прежними

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувший четверг, 17 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров в интервью на радио Bisiness FM Уфа заявил, что регион прошел первый этап мусорной реформы. В дальнейшей перспективе – повышение тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов.

В беседе с ведущим Bisiness FM Уфа Хабиров вспомнил, как установил нынешние цены на эту услугу и заявил, что они самые низкие в Приволжском федеральном округе. Тогда за вывоз ТКО с жителей городов брали по 70 рублей с человека, а в деревнях – по 35.

- Это было моё такое «хамское» противоречие законам экономики. Я сказал — нет, мы не будем повышать. Вот если к нам пришли операторы, они должны понять — я им даю год, чтобы они создали систему вывоза, - рассказал Хабиров.

По его словам, в республике еще много деревень, где нет контейнерных площадок – власти установили их только на 50% территории. Именно поэтому он принял решение установить такие тарифы. А теперь первый этап мусорной реформы прошел, и настало время поднимать цены.

- Сумма, которую хотим чуть-чуть поднять, должна пойти на мусоросортировочные и мусороутилизирующие станции. Коллеги предложили существенно поднять — не 35 в сёлах, а должно дойти до 90. Я не согласился, отправил их обратно. Я полагаю, что в сельских населённых пунктах где-то от 55 до 90 рублей поднимем, - заявил глава Башкирии.

Также Радий Хабиров подчеркнул, что за сентябрь тарифы остались прежними.