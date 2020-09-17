Фото: instagram.com

Уфимскую блогерку Анастасию А. засняли в обнаженном виде и выложили видео сеть.

Журналисты телеканала «РЕН-ТВ» выяснили, что неприятная история произошла с девушкой в одном из салонов красоты. Блогерка находилась обнаженной в помещении на первом этаже, когда ее осматривал косметолог. Этот пикантный момент заснял незнакомец, который проходил мимо и начал подглядывать в окно.

Как это часто бывает, скандальное видео «слили» в сеть, где оно стало «достоянием» общественности. Девушку такая ситуация, разумеется, расстроила и она потребовала извинений от руководства салона красоты.

Впрочем, уфимский адвокат Александр Войцех утверждает, что Анастасия в сложившейся ситуации пытается повысить свою популярность. Он говорит, что видео слишком хорошего качества, а сама снимаемая девушка «осведомлена о том, что идет съемка и ее поведение слишком эстетично».

Следует отметить, что у Анастасии более одного миллиона подписчиков в Инстаграме. В социальной сети она делится историями из жизни, шутками и откровенными фотографиями.