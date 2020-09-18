Житель Башкирии из ревности задушил свою жену

Мужчина набросился на жену после распития алкоголя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кугарчинском районе Башкирии местный житель из ревности убил свою жену. Преступление произошло за полночь 15 сентября.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, 47-летний мужчина набросился на супругу после совместного распития алкоголя. Сначала он избил ее, а затем задушил.

В тот же день следственно-оперативная группа доставила подозреваемого в отдел МВД, там он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что в 2012 году задержанного судили сразу по двум статьям – за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.