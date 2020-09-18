Уфимец позвал на свой день рождения незнакомого школьника и лишился ноутбука, двух телефонов и денег

Малолетнего воришку отпустили под подписку о невыезде

В Уфе парень пригласил на свое 22-летие незнакомого школьника, который впоследствии украл у него ноутбук, два телефона и деньги. Преступление произошло еще 26 августа, однако найти и задержать малолетнего вора полицейские смогли только на днях.

Подозреваемым оказался 15-летний юноша, ранее уже привлекавшийся к ответственности за кражу. С осени прошлого года он состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. На допросе юноша дал признательные показания, после чего его отпустили домой под подписку о невыезде. Подробнее о том, как девятиклассник пошел на преступление, рассказали в МВД Башкирии.

Вечером 25 августа потерпевший возвращался домой. По пути ему повстречался школьник, который попросил у него закурить. Тот сообщил, что у него сегодня день рождения и позвал подростка отметить его вместе.

– К застолью присоединились еще трое приятелей неизвестного. В гостях, ближе к утру, между 19-летним гостем и хозяином жилища на улице произошел конфликт, который перерос в драку, в ходе которой именинника побили. Молодые люди вскоре помирились и отправились обратно продолжать распитие спиртных напитков, – сообщили в МВД.

15-летний юноша решил проучить гостеприимного хозяина за драку с его знакомым. Под утро он украл из квартиры ноутбук, два сотовых телефона, парфюмерию и бутылку водки. Наворованное школьник продал случайным прохожим.

По данным источника «КП-Уфа», на девятиклассника завели уголовное дело за кражу – уже второе по счету. Ранее он был судим в 2019 году.