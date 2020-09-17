Главный по футболу в Турции заинтересовался строительством нового стадиона в Уфе

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Президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир заинтересовался строительством нового стадиона в Уфе. Об этом стало известно 17 сентября в ходе встречи главы Башкирии Радия Хабирова с представителями иностранного государства и делегацией банка ВТБ.

Руководитель республики на встрече с партнерами отметил, что «в Уфе нет достойного футбольного стадиона», а в региональном бюджете нет средств на его возведение. Он выразил надежду, что с возможностями турецких строителей и ВТБ «можно было бы подготовить интересный проект на концессионных условиях».

Старший вице-президент банка Юрий Молчанов предложил при строительстве спортивной инфраструктуры использовать финансовую схему с налоговыми вычетами и минимальными ставками по кредитованию. Турки заявили о готовности выдать ВТБ кредиты под новый стадион – но при условии, что фирмы государства будут участвовать в поставке стройматериалов или возведении стадиона.

– Таким образом, республика не будет единомоментно выплачивать значительных сумм на строительство нового стадиона из своего бюджета. Финансовые ресурсы предоставят российские и зарубежные кредитные организации, – пояснили в пресс-службе администрации главы республики.

Будущий стадион планируется использовать круглый год – как в качестве площадки для спортивных состязаний, так и для проведения культурных фестивалей. Оздемир отметил, что у Турции есть большой опыт в строительстве таких объектов, в том числе и в России. Сейчас представители иностранного государства работают над ледовым дворцом «Авангард» в городе Омске.