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«Часто уезжала на заграничные курорты»: друг пропавшей Любови Скачковой поделился предположениями, где она может быть

Мужчина рассказал, что Любовь иногда уезжала во Вьетнам на пару недель
Инга НОВИЦКАЯ
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Любовь часто уезжала отдыхать на заграничные курорты

Любовь часто уезжала отдыхать на заграничные курорты

Стали известные некоторые подробности таинственного исчезновения 53-летней жительницы Стерлитамака Любови Скачковой. Женщина пропала еще 27 августа, с тех пор о ней никто и ничего не слышно. «КП-Уфа» удалось пообщаться с одним из друзей пропавшей женщины, который высказал предположение, что Любовь может находиться за границей на отдыхе, но просто никого об этом не предупредила.

- Вообще она часто уезжала на отдых за границу. Весной она несколько недель провела на курорте во Вьетнаме, и собиралась отправиться туда еще раз. Может, и сейчас она снова улетела заграницу, просто забыла об этом предупредить? В любом случае, надеюсь, что с ней все хорошо, - говорит друг женщины Марс Г.

Приметы: рост 158 см, худощавое телосложение, ярко-рыжие волосы, зеленые глаза.

Если вам что-то известно о местонахождении Любови Скачковой, просьба сообщить в полицию или волонтерам ДПСО «Отклик» по номеру 8(987)106-06-01.