На берегу реки под Уфой обнаружен труп без вести пропавшего мужчины

Тело погибшего было направлено на судмедэкспертизу Фото: Александр ГЛУЗ

На берегу реки Демы под Уфой обнаружен труп без вести пропавшего мужчины. Страшная находка была сделана в трех километрах от села Зубово 13 сентября.

Как пояснил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, об исчезновении 38-летнего горожанина в полицию заявили ровно месяц назад, 13 августа. Полицейские при осмотре тела погибшего не заметили на нем видимых повреждений.

Труп был направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты определят, носит ли смерть мужчины криминальный характер. По одной из версий, уфимец утонул, после чего его тело прибило к берегу.