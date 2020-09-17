Торговец постельным бельем украл у 92-летней уфимки 250 тысяч рублей

Правоохранители обнаружили на месте преступления след обуви злоумышленника

В Уфе торговец постельным бельем украл у 92-летней бабушки четверть миллиона рублей. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Пожилая женщина обратилась в полицию вечером 13 сентября. Она заявила, что стала жертвой вора. Пенсионерка открыла дверь незнакомцу, который предложил ей купить постельные принадлежности. Он пробыл у нее в квартире около 30 минут. Спустя несколько часов после его ухода бабушка проверила свою заначку и не нашла там денег – в общей сложности пропало 250 тысяч рублей.

Криминалисты изъяли с места преступления след обуви злоумышленника. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.