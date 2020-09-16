Апелляционный суд оставил в силе признание организации «Башкорт» экстремистской

Прокуратура через суд признала организацию экстремистской

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе решение Верховного суда Башкирии о признании организации «Башкорт» экстремистской. Об этом 16 сентября сообщила республиканская прокуратура.

В ведомстве напомнили, что члены организации «не прекратили заниматься противоправной деятельностью», несмотря на предостережение со стороны правоохранительных органов.

– При их активном участии на территории республики систематически проводились массовые публичные мероприятия, несогласованные с органами власти, с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности, – отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство обратилось в Верховный суд с исковым требованием признать организацию экстремистской. Доводы прокурора были приняты. 22 мая деятельность «Башкорт» официально запрещена - апелляция не повлияла на это решение.