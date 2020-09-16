В Башкирии автомобиль семьи с маленьким ребенком застрял в реке

фото: госкомитет РБ по ЧС

На реке Малый Инзер в Белорецком районе Башкирии застрял автомобиль, в салоне которого находилась семья с 8-летним ребенком. Инцидент произошел поздним вечером 15 сентября, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Как рассказали в аварийной службе, семья ехала из Сибая в Уфу. По дороге они решили сфотографироваться около реки. Водитель BMW X5 съехал под железнодорожный мост, а вырулить обратно уже не смог – пришлось обращаться к спасателям.

На вызов откликнулись пожарные Госкомитета. Они отбуксировали автомобиль на берег. В происшествии обошлось без пострадавших.