«Нашли без сознания прохожие»: в Уфе разыскивают водителя, который сбил девушку и скрылся

Скорую для пострадавшей вызвали случайные прохожие Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне вечером, в Уфе на улице Ульяновых сбили 24-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Водитель даже не остановился, чтобы оказать помощь, поэтому сейчас его разыскивают полицейские, а родные пострадавшей просят откликнуться возможных свидетелей.

- Все произошло примерно в 21.30, напротив магазина «Калинка» по адресу Ульяновых, 39. Девушка шла домой из гостей, переходила дорогу и уже подходила к подъезду, как неожиданно выехал автомобиль и сбил ее, после чего преспокойно поехал дальше, даже не остановившись, - рассказывает Айнур Х., родственник пострадавшей девушки.

Лежащую на дороге без сознания девушку заметили случайные прохожие, которые и вызвали скорую помощь.

- Я сначала долго не мог дозвониться, потом трубку взяла незнакомая женщина, которая и рассказала о случившемся. Я был в шоке, выбежал скорее, приехала скорая, осмотрела ее, к счастью. Никаких серьезных травм не было, только сильный ушиб левой руки, плеча, локтя.

Сама пострадавшая плохо помнит момент удара – лишь только, что это был черный седан с номерами 155, после чего она потеряла сознание.

- Сейчас мы написали заявление в полицию, водителя ищут. Других свидетелей нет, поэтому мы просим откликнуться свидетелей, чтобы восстановить картину событий, - говорит Айнур.

Если вам что-то известно об этом происшествии, или вы стали свидетелями аварии, просьба сообщить в полицию или по номеру 8(986)705-25-50 (Айнур).