Уфимцы устроили давку у отделения ГИБДД

фото: соцсети

Жители Уфы устроили давку у отделения ГИБДД по технадзору и регистрации автотранспортных средств на улице Лесотенхникума. В соцсетях пост с фотографией столпотворения разместил горожанин. На снимке видно, что порядка 20-30 человек стоят у крыльца здания и ожидают приема.

В комментариях под публикацией многие пользователи отметили, что толкучка образовалась из-за того, что люди не оформляют предварительную запись и надеются на авось. Впрочем, есть и другое мнение. Так, уфимец заявил, что так же стоял в огромной очереди, хотя записался заранее.

– На одно и то же время записаны по 10 человек, обслуживать не успевают, в итоге заходишь с задержкой на час-полтора минимум, а после ещё часа 2 -3 ждёшь, пока тебе документы вынесут. А живая очередь там вообще не двигается, – описал сложившуюся ситуацию автомобилист. – В итоге там стоят люди, ждущие своей очереди через запись в Госуслугах и люди, которые ждут уже готовые документы и плюс ещё живая очередь.