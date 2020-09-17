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Уфимец обнаружил загадочное послание около подъезда многоэтажки

Странная бумага с рукописным текстом оказалась на доске объявлений
Павел КРАЙНОВ
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Послание появилось на доске объявлений около подъезда девятиэтажки

Послание появилось на доске объявлений около подъезда девятиэтажки

На днях житель Уфы Алексей Б. обнаружил около одного из подъездов многоэтажки странный лист бумаги с написанным от руки текстом. Молодой человек сфотографировал необычное объявление и прислал снимок в редакцию «КП-Уфа».

- Обычно на доску объявления клеят рекламу, а тут какой-то листочек странный. Решил почитать, что там написано и удивился, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» Алексей.

Как оказалось, в объявлении с пометкой «Важно!» написан призыв к верующим людям с цитатами из Библии. Авторы утверждают, что 20 сентября должно произойти что-то, после чего начнут происходить события, предсказанные в Священном писании христиан.

В тексте необычного послания также говорится, что всем людям нужно срочно отказаться от грехов и раскаяться.