Уфимец обнаружил загадочное послание около подъезда многоэтажки

Послание появилось на доске объявлений около подъезда девятиэтажки

На днях житель Уфы Алексей Б. обнаружил около одного из подъездов многоэтажки странный лист бумаги с написанным от руки текстом. Молодой человек сфотографировал необычное объявление и прислал снимок в редакцию «КП-Уфа».

- Обычно на доску объявления клеят рекламу, а тут какой-то листочек странный. Решил почитать, что там написано и удивился, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» Алексей.

Как оказалось, в объявлении с пометкой «Важно!» написан призыв к верующим людям с цитатами из Библии. Авторы утверждают, что 20 сентября должно произойти что-то, после чего начнут происходить события, предсказанные в Священном писании христиан.

В тексте необычного послания также говорится, что всем людям нужно срочно отказаться от грехов и раскаяться.