В башкирском селе появится ледовый дворец

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В башкирском селе Месягутово появятся бассейн и ледовый дворец. Об этом в ходе рабочей поездки по Дуванскому району заявил глава республики Радий Хабиров. По его словам, новые объекты будут построены в населенном пункте в течение двух ближайших лет.

– Уверен, Дуванский район, таким образом, станет мощным центром северо-востока Башкортостана, – сказал руководитель региона.

Хабиров также посетил село Дуван, которому в 2020 году исполняется 260 лет. Глава Башкирии осмотрел там новый социально-культурный центр. Его построили в прошлом году за 100 млн рублей. Деньги выделили из федерального бюджета. Республика «докинула» еще 19 млн на оснащение. В двухэтажном здании на 300 посадочных мест открыты классы детской школы искусств, выставочный зал, кинозал и библиотека. Руководитель региона в ответ на просьбу жителей обновить книжный фонд предложил составить список необходимой литературы для библиотеки.