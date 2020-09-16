В Уфе вынесли приговор банде, вымогавшей 12 млн рублей у бизнесменов

Троих преступников суд отправил в тюрьму

Кировский районный суд вынес приговор банде из четырех человек, которые вымогали 12 млн рублей у бизнесменов. Фигурантами стали мужчины в возрасте от 39 до 52 лет. В зависимости от участия в преступлениях их судили по нескольким статьям: вымогательство, разбой, покушение на кражу, подделка госномера машины и незаконное хранение оружия.

На суде было установлено, что в 2015 году подсудимые под угрозой расправы вымогали 10 млн рублей у перекупщика автомобилей. Злоумышленники также заставили его передать им документы и ключи от дома в Кушнаренковском районе стоимостью 300 тысяч рублей.

В 2017 году один из преступников требовал от бывшего работодателя 2 млн рублей компенсации за свое увольнения. В случае отказа мужчина грозился поджечь дом предпринимателя. Затем он вместе сообщниками напал на офис экс-начальника и попытался похитить около 2,7 млн рублей из сейфа. Вскрыть они его не смогли.

Банду в полном составе задержали в июле 2018 году, когда они пытались выкрасть более 600 тысяч рублей из сейфа все того же бывшего работодателя. Хранилище находилось в грузовике, и на место преступления они прибыли на машине с поддельными госномерами.

– Суд назначил троим подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 7 лет 6 месяцев до 14 лет с отбыванием в исправительных колониях строгого и особого режимов и штрафами от 300 до 700 тыс. рублей, четвертому – 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 50 тыс. рублей, – передали в региональной прокуратуре.