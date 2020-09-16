Под Уфой задержаны серийные угонщики экскаваторов

Полицейские задержали угонщиков на территории Уфимского района

В Уфимском районе сотрудники угрозыска и Росгвардии задержали серийных угонщиков экскаваторов. Двое мужчин причастны к кражам спецмашин в Ленинградской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

Как пояснил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, обоим злоумышленникам по 42 года. Один проживал в Воронежской области, другой – в Ленинградской. По местам их проживания был проведен обыск. Оперативники обнаружили там поддельные документы и запчасти от экскаватора. Угонщики специализировались на конкретной марке машин – JBL. Для кражи они использовали тягач Volvo с полуприцепом.

Под стражей оставили только одного преступника. Его сообщника отпустили под подписку о невыезде.