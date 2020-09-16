32-й жертвой коронавируса в Башкирии оказался молодой уфимец

В Уфе от коронавируса скончался 32-летний мужчина

Очередной, 32-й жертвой коронавируса в Башкирии стал 34-летний уфимец. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения. По данным ведомства, умерший страдал сопутствующими заболеваниями – ожирением и синдромом ДВС – диссеминированным внутрисосудистым свёртыванием. Отметим, что в сентябре это уже третий, официально зарегистрированный смертельный случай от COVID-19 в республике.

Напомним, по состоянию на 16 сентября в Башкирии коронавирусом заразились 8286 человек, выздоровели 7749, все еще болеют 505, 32 пациента с осложнениями от ковида лежат в больницах.