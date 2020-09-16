Власти Уфы потратили на социальную сферу и городскую инфраструктуру 14 млрд рублей

Расходы бюджета Уфы за 8 месяцев 2020 года составили 16,3 млрд рублей

Власти Уфы по итогам восьми месяцев 2020 года потратили на социальную сферу и городскую инфраструктуру 14 млрд рублей. Это 87,6% от общей суммы расходов – 16,3 млрд рублей. Об этом 15 сентября на оперативном совещании в мэрии рассказала начальник Финансового управления Гульнара Валиева.

За тот же период в казну поступили доходы в размере 17,7 млрд рублей, из которых собственные налоговые и неналоговые поступления мобилизованы в объеме 8,2 млрд.

– На 1 сентября 2020 года, сверх утвержденного объема поступила дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 561 млн рублей. Из вышестоящего бюджета в отчетном периоде поступили средства в сумме 9 млрд 557 млн рублей, – сообщила Валиева.

Она отметила, что при исполнении бюджета город проявлял сдержанность в расходах в связи с трудной экономической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. На оплату дезинфекции общественных мест, антисептиков, масок, перчаток и рециркуляторов власти столицы потратили 157 млн рублей.

В Уфе к минимуму сведена кредиторская задолженность. На 1 января 2017 года она составляла 4,4 млрд рублей, на 1 сентября 2020-го – 148 млн рублей. Как пояснила Валиева, миллиардные долги накапливались с 2010 года.