В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек

505 человек в Башкирии все еще болеют коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии 16 сентября зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Число жертв COVID-19 выросло до 32 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики. Личность умершего пока не раскрывается, подробнее о случае в ближайшее время расскажет региональный Минздрав.

С начала пандемии в Башкирии коронавирусом заболели 8286 человек, 32 из них диагностировали инфекцию за минувшие сутки. Выздоровело 7749 жителей.

Носителями ковида на данный момент являются 505 человек, 32 из которых лежат в больнице, а 473 находятся на амбулаторном лечении.