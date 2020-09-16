Житель Башкирии спас женщину из горящего дома

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В деревне Павловке Ишимбайского района Башкирии случайный прохожий спас из горящего дома женщину. Инцидент произошел ранним утром 13 сентября. Героя зовут Анатолий Битунов. О его поступке на своей странице «ВКонтакте» рассказал глава района Азамат Абдрахманов.

– Мужчина не растерялся, быстро вызвал пожарных, выбил окно и пришел на помощь пострадавшим в огне односельчанам. Большое человеческое спасибо Анатолию Михайловичу! – написал Абдрахманов.

Он добавил, что Битунов «обязательно будет представлен к награде». Как пояснили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики, мужчина работает водителем юго-западного центра «Семья» в городе Стерлитамаке.