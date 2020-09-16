Несколько депутатов башкирского парламента заболели коронавирусом

Депутаты проведут пленарное заседание в особом формате

В башкирском парламенте несколько депутатов и сотрудников секретариата заболели коронавирусом. Первое пленарное заседание осенней сессии 17 сентября пройдет в особом режиме. Об этом сообщил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. Он назвал ситуацию с COVID-19 «сложной».

– Осенняя сессия только началась, а у нас уже имеются заразившиеся как среди депутатов, так и среди работников секретариата парламента, – сказал Толкачев. – Заседание пройдет в очном формате, но с соблюдением особых профилактических мер. Депутаты будут разделены на не контактирующие между собой группы в разных залах.

Председатель парламента также добавил, что депутаты, у которых есть проблемы со здоровьем, будут участвовать в заседании дистанционно.