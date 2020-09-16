В отдельных районах Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в лес на юго-востоке Башкирии

Несмотря на пасмурную погоду с кратковременными дождями, в отдельных районах Башкирии с 16 по 18 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в госкомитете РБ по ЧС. Ведомство уточнило, что предупреждение актуально для юго-восточной части республики.

Спасатели рекомендуют соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить – даже вблизи водоемов – костры, не поджигать сухую траву и не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах – пожар могут вызвать искры из глушителя.