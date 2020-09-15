«Салават Юлаев» дома разгромил «Торпедо» со счетом 6:2 Фото: ХК «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» продолжает выступление в КХЛ с уверенной победы над «Торпедо».

Как и в прошлых матчах, 15 сентября на льду особым образом отличились легионеры уфимского клуба. Дубли в ворота соперника оформили Гранлунд и Хартикайнен, еще по одной шайбе забили Кадейкин и Маннинен. Гости смогли ответить двумя взятиями ворот Метсолы – в большинстве забили Андрей Белевич и Крис Уайдмен.

Таким образом, сейчас «Салават Юлаев» выходит на первое место турнирной таблицы восточного дивизиона. Следующий матч уфимской команды будет выездным – 17 сентября клуб сыграет в «зеленом дерби» против казанского «Ак Барса». Начало встречи в 21.00 по уфимскому времени.